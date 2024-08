De Wever formateur af, maar Arizona blijft enige realistische optie | Harris accepteert Democratische nominatie | Comapatiënten vaak toch 'bewust'

'De 7' is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Wat zit er in 'De 7' vandaag?

Koning Filip heeft het ontslag van formateur Bart De Wever aanvaard. Dat heeft het paleis gisteravond laten weten. Hoe moet het nu verder met de regeringsvorming?

Kamala Harris heeft gespeecht op de laatste dag van de Democratische Conventie in Chicago.

En uit nieuw onderzoek blijkt dat een kwart van de niet-responsieve comapatiënten doorgaans toch nog bij bewustzijn is. Althans, tot op zekere hoogte. We praten met een Belgische topneuroloog.