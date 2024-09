Een derde minder huurcontracten op één jaar tijd | Waakhond grijpt in bij directie Belfius | Voetbalclubs maken recordwinst op transfers

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Wat zit er in De 7 vandaag?

In één jaar tijd zijn er bijna een derde minder huurcontracten afgesloten, terwijl er net veel mensen op zoek zijn naar een huurwoning. De makelaarsfederatie vindt de evolutie zorgwekkend.

De manier waarop Belfius vorig jaar kasbons heeft verkocht, is niet correct volgens de financiële waakhond FSMA. De toezichthouder eist nu dat de samenstelling van de directie wordt aangepast. Da's ongezien.

En Belgische voetbalclubs hebben nooit meer winst gemaakt op transfers dan deze zomer. Nu de voetbalmercato vandaag afloopt, nemen we de financiële gezondheid van onze clubs eens onder de loep.