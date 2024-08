Energieleverancier Mega staat te koop | Diependaele sleutelt aan 'supernota' voor Vlaamse formatie | Jan De Nul mag palmeiland in Dubai afwerken

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Wat zit er in De 7 vandaag?

Energieleverancier Mega, de nummer vijf op de Belgische markt, staat te koop. De zoektocht naar geïnteresseerde partijen is al vergevorderd, horen we hier bij De Tijd.

De Vlaamse regeringsvorming zal geen vertraging oplopen door de federale blockage. Formateur Diependaele komt met een eigen supernota en mikt nog altijd op een Vlaamse regering tegen 23 september.

En de Belgische baggeraar Jan De Nul heeft een bijzonder contract beet: hij mag de laatste werken gaan doen aan het tweede fabelachtige palmeiland in Dubai.