Geen akkoord formatie vannacht, straks nieuw overleg | BNP Paribas Fortis verlaagt rente kasbons | Onze man op grootste gamebeurs ter wereld

Wat zit er in De 7 vandaag?

Geen witte rook vannacht. De federale onderhandelaars zijn uiteen gegaan zonder akkoord over een meerwaardetaks.

BNP Paribas Fortis verlaagt nú al de rente op z'n nieuwe kasbons. Die worden zo weer een béétje minder interessant. Is 't dan nog wel een goed alternatief voor de staatsbon?

En in Keulen is Gamescom begonnen, de grootste gamebeurs ter wereld. We hebben het met onze man ter plaatse over de business, de laatste trends, en de Belgen die scoren in de sector!