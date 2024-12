Grootste ontslaggolf in jaren op til | Hongarije bespioneert EU-instellingen | 5 miljoen vers geld voor Gents bedrijf voor 'digitale inkt'

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Wat zit er in De 7 vandaag?

Alles wijst erop dat er in het voorjaar een nationale golf van ontslagen op ons afkomt. Dat blijkt uit een rondvraag van Voka en waarschuwingen van verschillende zakenadvocaten.

Hongaarse spionnen hebben jarenlang Europese instellingen en delegaties afgeluisterd en geschaduwd, ook al is Hongarije lid van de EU. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer De Tijd.

En we praten in deze podcast met de CEO van QustomDot. Zij maakt met haar bedrijf inkt voor microledlampjes in beeldschermen. En daar heeft ze net 5 miljoen mee opgehaald.