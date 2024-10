Grootste politiehervorming sinds zaak-Dutroux in de maak | Amper interesse in werkweek van vier lange dagen | Popart in Parijs

Wat zit er in De 7?

De federale onderhandelaars werken aan de grootste politiehervorming sinds de zaak-Dutroux. Bedoeling is dat de lokale politie meer macht krijgt en dat Brussel een ééngemaakte zone wordt.

Werknemers kunnen er al bijna twee jaar voor kiezen om een voltijdse job te doen in 4 langere werkdagen per week. Maar daar blijkt amper interesse voor te zijn.

En we duiken in de wondere wereld van de popart. Onze chef cultuur is net terug van een expo in Parijs over de Amerikaanse kunstenaar Tom Wesselmann. Hij vertelt er zo meteen alles over.