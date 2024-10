Netanyahu belooft terug te slaan na Iraanse raketaanval | Aantal nieuwbouwvergunningen op laagste peil in 25 jaar | Beleefd debat Walz-Vance

Wat zit er in De 7 vandaag?

Het aantal nieuwbouwvergunningen ligt op 't laagste peil in meer dan een kwarteeuw. Hoe komt dat? En hoe erg is dat?

Iran heeft Israël gisteravond bestookt met raketten. 't Is nog niet duidelijk of en hoe veel gewonden er zijn gevallen. Ook de olieprijs maakt een sprong, maar wel pas nadat 'ie een heel kwartaal lang was gezakt. Wat is daar aan de hand?

En vastgoedgroep Ghelamco van magnaat Paul Gheysens boekt stevige verliezen. Door veel vastgoed te verkopen zijn de schulden wel wat afgebouwd, maar Ghelamco is nog niet uit de gevarenzone.