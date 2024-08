Overleg van de laatste kans voor formateur De Wever | 'It's a tight race': Obama speecht op democratische conventie | Opleidingsverlof piekt

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Wat zit er in De 7 vandaag?

De kans dat MR tegen donderdag nog 'ja' zegt tegen de meerwaardebelasting lijkt heel klein. Verdwijnen daarmee alle kansen voor formateur De Wever en de Arizona-regering?

Voormalig president Barack Obama heeft de democratische conventie toegesproken. 'De race is nog niet gelopen', zegt hij.

De populaire tracker 'MSCI World' maakt al negen dagen op rij winst. Verschillende wereldbeurzen zien hun langste 'winning streak' van het jaar. Wat zit daarachter?

En nog nooit namen zo veel Vlaamse werknemers opleidingsverlof, om zich bij te scholen in hun job!