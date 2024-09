Recordaantal scholen wacht op Vlaamse bouwsubsidies | AI-aandelen krijgen klappen op Wall Street | Drie veilige alternatieven voor de staatsbon

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Wat zit er in De 7 vandaag?

Een recordaantal scholen wacht op Vlaamse subsidies om te bouwen of verbouwen. Er staan meer dan 2.700 bouwdossiers op de wachtlijst waardoor scholen tot 15 jaar moeten wachten op goedkeuring. Vandaag is het D-day voor de staatsbon-beleggers: hun geld wordt teruggestort. Welke veilige beleggingen brengen meer op dan de nieuwe staatsbon?En VRT-baas Frederik Delaplace moet zich vandaag verantwoorden voor het Vlaams Parlement. Ondanks de vele kritiek, deed hij vorig jaar wel wat de politiek van hem gevraagd had.