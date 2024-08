Rik Van Cauwelaert: 'Ook Vlaamse formatie gaat nu met de rem op' | 'Hezbollah heeft Libanon als staat overgenomen'

Het is maandag en dan blikken we in De 7 altijd vooruit naar de week die komt.

Met een gast. Vandaag is dat politiek journalist en columnist bij De Tijd Rik Van Cauwelaert.

Met een Wetstraat-watcher als Rik moeten we het uiteraard hebben over de regeringsvorming in ons land. Federaal is de pauzeknop ingedrukt, Vlaams gaat door. Of heeft die federale vertraging daar ook gevolgen?

Hoe loopt het intussen met de vorming van een Franse regering? Ook van dat land verwacht Europa stilaan zicht op de begrotingsinspanningen.

De internationale politiek wordt momenteel gedomineerd door de spanningen in en rond Israël. Daar is de noodtoestand uitgeroepen, na beschietingen tussen Israël en Hezbollah.