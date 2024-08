Strijd tussen scholen om leerkrachten piekt | Hoe makkelijk is het om van bank te veranderen? | Meer dan kwart treinen rijdt zonder airco

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Wat zit er in De 7 vandaag?

Net voor de start van het nieuwe schooljaar annuleren veel leerkrachten hun jobaanbieding en kiezen ze nog snel voor een ándere school. Het 'last-minute schoolshoppen' is meer dan ooit een feit.

Nu 4 september nadert komen de banken pas écht met aantrekkelijke alternatieven voor de staatsbon. Stel dat je daarvoor wil gaan: hoe makkelijk is het eigenlijk om van bank te switchen?

En meer dan een kwart van de Belgische treinen rijdt op warme dagen nog altijd zonder airco. Dat blijkt uit fris nieuw cijferonderzoek door onze datacel.