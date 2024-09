Techexpert Peter Hinssen blikt vooruit naar de week: 'Huisprijzen wegen zwaar door bij verkiezingen VS' | 'Nieuwe commissie moet AI meer ondersteunen'

Het is maandag en dan blikken we in De 7 altijd vooruit naar de week die komt.

Met een gast.

Deze keer is dat Peter Hinssen, technologie-kenner en -ondernemer, en columnist bij De Tijd.

Het beleggers-event van de week is zonder meer het rentebesluit van de Fed, de Amerikaanse centrale bank. Dat is voor woensdag.

Peter is deze week spreker op een event in Brussel over artificiële intelligentie. Waar staan we op dit moment in Europa?

En wat te verwachten van de nieuwe Europese Commissie, die - als alles volgens plan verloopt - deze week wordt voorgesteld?

We kijken ook naar de de Duitse economie, naar aanleiding van de gebeurtenissen bij Audi in Vorst.

Verder in deze aflevering van De 7: aandacht voor prinsjesdag in Nederland, en de start van het academiejaar in het Vlaamse hoger onderwijs.