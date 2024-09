Veel vaker ‘medisch ontslag’ voor langdurig zieke dan re-integratie | Belfius pompt miljoenen in Franse gezondheidsapp | Imec heeft vastestofbatterij

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

En voor wie nog niet is uitgeluisterd.

Er staat ook een De 7 Extra te blinken over de Fed, de Amerikaanse centrale bank die deze week de rente heeft verlaagd met 50 basispunten. Is daarmee definitief de kentering ingezet en wat moet je nu als belegger doen? Host Lara Droessaert praat daarover met beleggenredacteur van De Tijd Bas van der Hout en hoofdredacteur van De Belegger Gert Bakelants.