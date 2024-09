Vlaamse formatie nog niet afgerond, vandaag opnieuw overleg | België is bij de zeven landen waar het wagenpark snel genoeg vergroent | Vier keer Ensor

Wat zit er in De 7 vandaag?

De onderhandelaars voor een nieuwe Vlaamse regering hebben een hele nacht overlegd. DE NVA, Vooruit en CD&V zeggen dat ze er bijna zijn, maar toch zijn ze vanochtend vroeg zonder volledig akkoord uiteen gegaan. Vandaag moet nog verder gepraat worden. Onze watcher geeft uitleg.

In slechts zeven Europese landen vergroent het wagenpark snel genoeg. En België is daarbij. Hoe komt dat?

De kmo's in ons land worstelen met onrealistische loonsverwachtingen van sollicitanten.

En dit weekend openen in Antwerpen tegelijk maar liefst vier expo's over de Oostendse schilder James Ensor. Zo meteen meer over waar precies en wat.