Weekvooruitblik beursexpert Serge Mampaey: 'Resultaten Magnificent 7 belangrijk voor wie op zoek is naar groei' | 'Economie speelt Harris parten'

Op maandag blikken we in De 7 altijd vooruit op de week die komt, met een gast

Da's deze keer Markten- en Beleggen-redacteur bij De Tijd, Serge Mampaey.

Vijf van de zeven zogeheten Magnificent Seven komen deze week met kwartaalresultaten. Wat mogen we van die big techbedrijven verwachten?

En wat te verwachten van Bel20'ers AB Inbev en Argenx? Ook die komen deze week met cijfers.

We krijgen deze week ook macro-economische data uit de eurozone en de VS, waar Kamala Harris en Donald Trump hun laatste campagneweek ingaan.

Verder nog in deze aflevering van De 7: politiek in eigen land, de Britse begroting en ... Halloween.