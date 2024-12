Weekvooruitblik met CEO Jeroen Lemaire: 'Onderhandelaars moeten zich over ego kunnen zetten' | 'Agentic AI is volgende stap én gamechanger'

Het is maandag en dan blikken we in De 7 altijd vooruit naar de week die komt.

Met een gast. Vandaag is dat met Jeroen Lemaire, mede-oprichter en CEO van In the Pocket - ontwikkelaar van mobiele apps en bouwer van digitale producten en platformen voor bedrijven.

Zitten we nu echt in de laatste rechte lijn richting nieuwe federale regering? En wat verwacht Jeroen (en de IT) van die Arizonacoalitie?

We krijgen deze week wat meer zicht op de groei in de industrie en de diensten. En hoe zit dat dan voor de IT-sector in Europa?

En wat verwacht die sector deze en de komende weken nog van artificiële intelligentie?

Verder nog in deze aflevering van De 7: internationale politiek, bitcoins en bomen voor de Notre-Dame.