Weekvooruitblik met hoofdredacteur Peter De Groote : 'Bij Tesla hapert toch wel wat' | 'Wie heeft vat op Israël?'

Het is maandag en dan blikken we in De 7 altijd vooruit naar de week die komt met een gast. Vandaag is dat hoofdredacteur van De Tijd Peter De Groote.

Het resultatenseizoen gaat in een hogere versnelling deze week. Naar welke bedrijven is het uitkijken? Over de grens, maar ook in eigen land.

Wat mogen we deze week verwachten van de federale formatie? En verandert de dynamiek van de formaties op lokaal niveau, nu het cordon sanitaire is gebroken in Ranst

En Poetin heeft weer een moment de gloire op het internationale toneel deze week. Hij host een top van de BRICS-landen. Hoe staat Rusland ervoor deze dagen?