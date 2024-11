Weekvooruitblik met Rik Van Cauwelaert: 'De Wever zal zich nu moeten bewijzen' | 'Langeafstandsraketten voor Oekraïne: Met Poetin weet je nooit'

Het is maandag en dan blikken we in De 7 altijd vooruit naar de week die komt.

Met een gast. Vandaag is dat politiek journalist en columnist bij De Tijd Rik Van Cauwelaert.

We gaan 't uiteraard hebben over de politiek. Want er staat deze week wel een en ander te gebeuren: de formatie in eigen land, de zoektocht naar een voorzitter voor Groen, Duitsland in verkiezingsmodus en Trump die zijn kabinet verder samenstelt.

Wat mogen we verwachten van de klimaatconferentie, de COP29, die eind deze week afloopt? En die andere internationale hoogmis, de G20 die vandaag en morgen plaatsvindt?

Bij de bedrijfsresultaten is deze week chipmaker Nvidia de topper.