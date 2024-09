Wie heeft gescoord in bitsig debat Harris-Trump? | Vlaamse formatie in het slop na nieuw njet van CD&V | D'Ieteren afgestraft op de beurs

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Wat zit er in De 7 vandaag?

Vannacht, primetime in Amerika, hebben Donald Trump en Kamala Harris hun eerste en wellicht enige televisiedebat gehad voor de presidentsverkiezingen. Hoe hebben ze het er vanaf gebracht?

De Vlaamse formatie zit in het slop nu CD&V ook het jongste voorstel van formateur Diependaele heeft afgeschoten. Ook een Vlaamse regering voor de lokale verkiezingen lijkt niet meer haalbaar.

En beleggers hebben de Brusselse holding D'Ieteren massaal afgestraft voor de miljardendeal tussen de familiale aandeelhouders. Gisteren was de slechtste beursdag in meer dan twee jaar voor D'Ieteren.