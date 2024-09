Gilles Mattelin, de medeoprichter van het legaltechbedrijf Henchman en het pilsmerk Tout Bien, schuift mee aan tafel bij onze podcast 'De Beursvoyeurs'. 'Schommelingen van 10 of 15 procent? Ik ben een kind van de bitcoingeneratie, dat schrikt me niet af.'

'AI-investeerders verbranden zich'

Het is een bijzonder jaar voor Gilles Mattelin, de medeoprichter van de legal start-up Henchman, een AI-gedreven zoekmachine voor juristen. Hij verkocht eerder dit jaar zijn bedrijf aan LexisNexis, een Brits-Amerikaans bedrijf, bekend van de gelijknamige databank. Zelf investeert hij onder meer via private equity in beloftevolle start-ups. Toch is hij stellig over de waardering van bepaalde AI-bedrijven. 'Als je puur naar durfkapitaal kijkt in de sectoren waar wij zitten, frons ik de wenkbrauwen', zegt Mattelin. 'Die valuatie, klopt die echt? In legal tech zijn er investeerders die zich op dit moment verbranden.'

'Fast-njet'

In zijn eigen portefeuille zal bitcoin zijn beste investering ooit geweest zijn. 'Ik kocht het ergens in 2016 en ze blijven outperformen. Ook al pas ik nu eerder de HODL-strategie toe (afkorting van ‘hold on for dear life’, red.) en laat ik ze onaangeroerd ergens op een stick in een kluis staan', lacht Mattelin.

Advertentie

Het snelladerbedrijf Fastned loste zijn verwachtingen nog niet in, terwijl Mattelin er heel erg in gelooft. 'Het is erg zichtbaar, maar heeft zwaar geïnvesteerd en schulden gemaakt. Dan sta je als belegger als laatste in de rij.'

Een gediversifieerde portefeuille betekent voor Mattelin ook alternatieve beleggingen, zoals oldtimer Porsches. 'Ik ben heel erg gepassioneerd door Porsche. Oldtimers, maar ook youngtimers en speciale modellen. Die kunnen later tien keer meer waard zijn dan wanneer ze van de fabrieksband rollen. Een tastbare belegging zoals een oldtimer is ook fijn, want een aandeel kan niet rijden', lacht Mattelin.