Tim Nijsmans (auteur 'De hangmatbelegger'): 'Van nature zijn we allemaal actieve beleggers'

Tim Nijsmans, onafhankelijk financieel adviseur en docent private banking aan de Arteveldehogeschool, schreef met Yoran Brondsema een bestseller over passief beleggen. Toch laat hij in 'De Beursvoyeurs' zijn ware aard zien. 'We zijn van nature, instinctief, allemaal actieve beleggers.'

'Winnen met aandelen', de beleggingsbijbel van Roland Van der Elst, wakkerde de belegger in Tim Nijsmans aan. Na studies economie en een jarenlange carrière in de bankensector, als fondsbeheerder en als trader, bleek een complete omschakeling van beleggingsstrategie van actief beheer naar passief beleggen zijn ultieme 'moment of clarity' te zijn. 'In 2010 lanceerde ik bij een bank een beleggingsfonds met individuele aandelen en kocht tegelijk een indexfonds voor mijn persoonlijke portefeuille. Toen zag ik dag na dag de verschillen toenemen, met het indexfonds als grote winnaar. Dat was pijnlijk voor het ego maar toch wel een eyeopener,' aldus Nijsmans.

Passief beleggen of 'hangmatbeleggen', zoals hij het zelf heeft gedoopt, is ook topsport. 'Hoe kan je bij een kwart van de beste ter wereld horen? Vreemd genoeg, maar academisch bewezen: door niets te doen en te blijven hangen in die hangmat.'

Nijsmans nuanceert ook. Symbiose is primordiaal. 'Als passieve beleggers hebben we de actieve beleggers nodig. Die bepalen de marktkoersen, meer nog, de actieve beleggers moeten hopen dat passief beleggen toeneemt, dan worden de kansen op outperformance voor de overblijvende actieve belegger juist groter', zegt Nijsmans.

'Let op met woekertaks op obligatie-ETF's'

Zijn laatste aankoop bevindt zich dan ook in de ETF-sfeer, de SPDR Europe Corporate Bond-ETF, een obligatietracker. De kabbelende rente biedt voor gediversifieerde portefeuilles de mogelijkheid om aandelentrackers te combineren met obligatietrackers, waarbij Nijsmans voor de uitkerende bond-ETF opteert. Of de Reynderstaks de pret kan drukken? Nijsmans geeft aan van wel. 'Houd bij het kiezen van obligatie-ETF's zeker de kosten in de gaten. Gezien de Reynderstaks doe je er geen voordeel mee, dus kies je beter voor de uitkerende versie van de obligatie-ETF', tipt Nijsmans.