De must-reads van het weekend

Een tweede termijn als Amerikaans president wordt almaar waarschijnlijker voor Donald Trump. Waarom is de Republikein zo populair? En wat zou Trump II voor ons inhouden?

Over tien dagen trekt de Amerikaanse kiezer naar de stembus. Volgens de laatste prognoses liggen de kansen van Donald Trump (78) plots weer hoger dan die van Kamala Harris (60) om de race naar het Witte Huis te winnen.

Wat maakt de vuilbekkende, warrige, veroordeelde en stilaan oude Trump zo succesvol? Onze Amerikakenner Roel Verrycken trok tien dagen door de States, van Michigan tot Arizona, op zoek naar het antwoord. ‘Met een zwakke president krijg je chaos.’

Zo ziet de wereld onder Trump II eruit

Een verdeeld Europa, minder welvaart en grotere winstkansen voor Poetin in Oekraïne. Maar misschien wél een stabieler Midden-Oosten. Professor internationale politiek Sven Biscop schetst hoe de wereld ervoor staat met een nieuw presidentschap van Trump. ‘Het grootste probleem is dat je vaak gewoon niet weet wat hij gaat doen.’

AI-ondernemer Jonathan Berte: ‘Ik wil naar de VS verhuizen, tenzij er een burgeroorlog uitbreekt’

En hoe kijken de bedrijven naar wat er zich in de VS afspeelt? Techondernemer Jonathan Berte staat met één voet in Europa en met de andere in Silicon Valley. Tijdens zijn Ontbijt met De Tijd vertelt hij over de kansen die Trump II zou bieden voor het AI-bedrijf Robovision dat Berte stichtte. Maar spreekt hij ook zijn afschuw uit. ‘Als hij zijn agenda uitvoert, belanden de VS quasi in een burgeroorlog.’

Aurore Balsan, weduwe van Cowboy-oprichter Karim Slaoui: ‘We hebben het heel bewust uitgesproken: tot de dood ons scheidt’

Een maand voor ze huwden, kregen Aurore Balsan en Cowboy-oprichter Karim Slaoui te horen dat zijn kanker uitgezaaid was. Hij overleed op 36-jarige leeftijd. In haar flat in Montmartre vertelt ze aan Rik Van Puymbroeck hun verhaal. ‘We organiseerden samen zijn begrafenis.’

De recordrace van goud

De goudprijs sloopt record na record, maar hoe beleg je er het best in? Onze Beleggen-redactie nam een duik in de wondere wereld van de goudmijnaandelen, en kwam boven met een aantal essentiële vuistregels voor beleggers. ‘Let op voor ontwikkelaars die enkel een lap grond en een idee hebben.’

Brigitte de Vet-Veithen, topvrouw van Materialise, over 3D-geprinte knieprotheses en de beurskoers

Een blik in de toekomst van de geneeskunde én in die van de maakindustrie? Die geeft Brigitte de Vet-Veithen, al negen maanden de topvrouw van Materialise, een Belgische reus in de 3D-printindustrie. ‘Een knieprothese printen? Dat kunnen we vandaag in één dag, vaak zelfs in enkele minuten na ontvangst van de scans.’

