Vlaanderen hoeft geen voorbeeld te nemen aan Silicon Valley...

Een ecosysteem dat voornamelijk gericht is op unicorns verliest de kracht van diversiteit. We kunnen beter een eigen model ontwikkelen.

Als het over unicorns - bedrijven met een waardering van minstens 1 miljard dollar - gaat, wordt bij ons vaak naar Silicon Valley gekeken. Maar het ecosysteem daar, dat voornamelijk op zulke ondernemingen is gericht, heeft geleid tot een cultuur waar snelle groei en hoge waarderingen belangrijker zijn dan duurzame bedrijfsmodellen.

België en Vlaanderen hoeven geen kopie te worden van Silicon Valley. Unicorns spreken uiteraard tot de verbeelding, maar een ecosysteem dat daar voornamelijk op gericht is, verliest de kracht van diversiteit. We kunnen beter een eigen model ontwikkelen.

Of het nu gaat om financiering, opleiding, ontwikkeling of netwerkvorming, met maatwerk kunnen we een ecosysteem creëren waarin alle ondernemers floreren. Ondernemerschap bestaat in diverse vormen, elk met unieke behoeften en drijfveren. Een effectief beleid biedt gerichte ondersteuning voor elk type ondernemer.