Bram Vanhevel (Leleux AB): 'Berkshire Hathaway kan nog wat leren van GBL'

Bram Vanhevel, analist bij het Belgische beurshuis Leleux AB, vindt dat Berkshire Hathaway, het gelauwerde investeringsvehikel van Warren Buffett, te weinig transparant is tegenover beleggers. 'Het kan nog wat leren van GBL', zegt hij in 'De Beursvoyeurs'.

Na studies politieke wetenschappen en een thesis over de uitwisseling van bankgegevens in de eurozone is Bram Vanhevel toevallig in de financiële wereld beland. Momenteel werkt hij als fundamenteel analist bij Leleux Associated Brokers, waarbij zijn dagen bestaan uit 'lezen, lezen en nog eens lezen'.

Vanhevel heeft door de grondigheid van hun werk ook een fascinatie voor shorters. 'Het idee dat iemand heel goed zijn huiswerk doet en daardoor iets ziet wat andere mensen niet zien, heb ik altijd bijzonder intrigerend gevonden. Shorters, zoals Michael Bury en Harry Markopolos die Bernie Madoff ontdekt heeft, spreken dus tot de verbeelding', lacht Vanhevel.

Private equity

Vanhevel licht dagelijks bedrijven door. Hij wijst op een bijzonder nadeel bij de alom geprezen holding Berkshire Hathaway. 'Het grootste nadeel van Berkshire Hathaway is dat het behoorlijk wat transparantie mist tegenover beleggers. Die kennen de meest genoemde delen van de portefeuille: de verzekeringsmaatschappijen, het spoorwegbedrijf en het belang in Apple. Ze weten ook dat gas- en elektriciteitsnetwerken in de holding zitten. Wat de mensen niet weten, is dat de holding een grote lijst aan niet-beursgenoteerde bedrijven bevat. Zoals bedrijven die brandweeruniformen vervaardigen, een ander bedrijf dat bakstenen produceert, een juwelier, een kleine meubelwinkel, enzovoort. Niemand weet hoeveel die bedrijven exact waard zijn', zegt Vanhevel.

'Ter vergelijking: het Belgische GBL, dat ook in private equity belegt, vermeldt in zijn boekhouding regel per regel precies welk bedrijf het bevat en welke waardering het op dat bedrijf kleeft. Daar kan Berkshire Hathaway iets van leren', zegt Vanhevel.