Chris Sugira (Belfius en VRT-podcast 'Money Time'): 'Aan waterstofaandelen scheur ik mijn broek niet meer'

Chris Sugira, analist bij Belfius Asset Management, host van de VRT Max-podcast 'Money Time' en onder de naam Masai ook dj, liet zijn verliezen lopen. Dat vertelt hij in de wekelijkse beleggenpodcast 'De Beursvoyeurs'.

Dat Chris Sugira indrukwekkend veel zaken tegelijk doet, is een understatement. Als een ware Clark Kent maakt hij tegelijk analyses bij Belfius Asset Management, tracht hij jongeren financieel bij te scholen als host van de VRT Max-podcast 'Money Time' en draait hij platen als dj Masai. 'Jongeren zijn meer en meer met hun financiën bezig, en dat is een goede zaak', aldus Sugira. Zelf arriveerde hij op tweejarige leeftijd vanuit Rwanda in België, en het viel hem op hoe ongelijk de welvaart verdeeld was. Zijn blijvende interesse in economie bracht hem tot zijn studies.

Zijn job als analist heeft een impact op zijn persoonlijke portefeuille. Een belang in de softwaremaker Salesforce is zijn recentste aankoop. 'In mei was de koers met 20 procent gezakt, het moment om erop te springen. Het was een goede call,' zegt Sugira.

Mantra

'Ik was geïnteresseerd in de clean energy sector en dat zette me ertoe aan een fonds in waterstofaandelen te kopen. In 2022 ging de rente ineens heel hard stijgen, en die aandelen kregen meteen rake klappen. Toen heb ik het moeten verkopen, erg pijnlijk, met 50 procent verlies', aldus Sugira. Een zware opdoffer. Hij gelooft nog erg in het potentieel van waterstof als energiebron, maar niet als investering. 'Ik zweer bij een buffettiaans mantra: beleg in wat je begrijpt', lacht Sugira.