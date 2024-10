Véronique Bockstal (Female Founders Academy): 'Mijn misser in QrF maakte mijn tienerdochter afkerig van de beurs'

Véronique Bockstal, de auteur van 'Vrouw van één miljoen' en de oprichtster van 'Female Founders Academy' aan de UCLL geeft het toe in de beleggenpodcast De Beursvoyeurs: 'Het geld dat ik voor mijn dochter belegde in QrF en verloor, maakte haar beursavers.'

Véronique Bockstal trok jaren geleden de deur van de corporate wereld achter zich dicht om zelf te ondernemen. Ze tracht met haar acceleratorprogramma aan de UCLL, 'Female Founders Academy', andere vrouwen meer 'entreprenerial savvy' te maken en hen te helpen om de revenue van hun bedrijf over 1 miljoen euro te tillen. In haar beleggingsstrategie gedraagt ze zich minder 'bullish'. Ze belegt voornamelijk in fondsen. Een opdoffer in het verleden maakte Bockstal extra waakzaam.

'Toen ik bij Capco (het voormalige bedrijf van de fintechondernemer Rob Heyvaert, red.) ging werken, stapte ik in in de optieplannen van het bedrijf', vertelt Bockstal. 'Er heerste een bijzondere vibe, die me mijn grote voorliefde voor start-ups heeft bijgebracht.' Capco werd later verkocht, waardoor Bockstal haar geld verloor. 'Achteraf bekeken belegde ik toen uit fomo: alle anderen deden het en het toonde je uitgesproken vertrouwen in het bedrijf waarvoor je werkte', zegt Bockstal.

Vertrouwen in bedrijven heeft Bockstal nog altijd, maar beleggen doet ze nu wel eerder via fondsen. 'Ik heb verschillende beleggershorizonten. Zo beleg ik niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn dochter. Maar het is bijzonder moeilijk om te differentiëren als je belegt voor je tiener. Banken laten het niet toe, waardoor je enorm beperkt bent.'

De investering QrF bleek minder rendement te hebben dan verhoopt. 'Ik kocht QrF voor mijn dochters portefeuille, maar het bleek verlieslatend. Ik maakte toen wel de belofte het verlies terug te betalen. Hopelijk draait mijn dochter bij, want nu is ze niet snel geneigd zelf te beleggen. (lacht)'