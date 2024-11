Profvoetballer Toby Alderweireld: 'Ook op de beurs speel ik defensief'

Toby Alderweireld, ex-Rode Duivel en verdediger bij Antwerp, weet zijn koelbloedigheid ook naast het veld te bewaren. 'Soms moet je even stil blijven zitten en afwachten wat er zal gebeuren.'

'Je horizon kan niet breed genoeg zijn.' Dat adagium geldt bij Toby Alderweireld niet alleen voor beleggen, maar voor zijn hele interesseveld. Naast een professionele voetbalcarrière bij Antwerp onderneemt Alderweireld met zijn drankenmerk MM Antverpia en is hij geïnteresseerd in beleggen. 'De beste strategie is om zo vroeg mogelijk een vast bedrag per maand te investeren en je niet van de wijs te laten brengen.'

Zo defensief als hij is op het veld, zo is hij met beleggingen. 'Mijn portefeuille is voornamelijk Europees gekleurd, met een sterke focus op dividendaandelen. Dat zal een belangrijke bron van inkomsten zijn na mijn voetbalcarrière', aldus Alderweireld.

Michelin

Zijn grootste positie is de bandenproducent Michelin, de ster aan zijn beleggersfirmament. Behalve Microsoft zitten er bijna geen Amerikaanse aandelen in de portefeuille van de topvoetballer. 'Vaak zijn Amerikaanse aandelen overgewaardeerd, ik kies voor aandelen dichter bij huis, zoals Montea bijvoorbeeld', zegt Alderweireld.

De vastgoedgroep is zijn recentste belegging en hij heeft er goede hoop in. 'Maar beleggen is niet altijd plezier maken. Immobel ging op een bepaald moment 50 procent naar beneden. Dan ga je de cijfers bekijken, de planning bestuderen en bepalen of je dat verlies al dan niet kunt goedmaken. Indien niet, cut your losses, en slik je verlies.'