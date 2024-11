De must-reads van het weekend

Gemeen en vuil volgens de ene, geniaal volgens de andere. Met zijn eclatante kiesoverwinning verbaasde Donald Trump vriend en vijand.

Schermvullende weergave ©Belga

Deze week herschreef Donald Trump eigenhandig - en voor de tweede keer - de regels van het campagne voeren. ‘Of het nu over het economische of migratiebeleid gaat, de internationale relaties of de ruwe manier van politiek bedrijven: hij heeft de Verenigde Staten én de wereld meer veranderd dan eender welke andere Amerikaanse president sinds Ronald Reagan in de jaren 80’, schrijft chef politiek Jasper D’hoore. De centrumpartijen in Europa moeten op zoek naar een appellerend tegenbod. ‘Met de opgeheven vinger waarschuwen voor het populistische gevaar blijk niet te volstaan.’

Advertentie

Schermvullende weergave ©Wolfgang Schwan

Terug naar de plek waar Donald Trump opstond uit de dood

Onze verslaggever is in Butler, waar Trump op een haar na aan een kogel ontsnapte. Zijn instinctieve reactie - de gebalde vuist - bleek een keerpunt in de campagne. ‘Van homo’s tot migranten: bijna iedereen stemde hier voor hem. Niemand is zo moedig als hij.’

Schermvullende weergave ©Christophe De Muynck

Belgische frieten uit Noord-Frankrijk: op bezoek in de gloednieuwe fabriek van Clarebout

Een van de meest discrete Belgische familiale miljardenbedrijven zet de deur voor ons open: we gaan op bezoek bij Clarebout, de verwerker van aardappelproducten en een van de boomende bedrijven West-Vlaamse die recent uitweken naar Noord-Frankrijk. Binnenkort wordt in Duinkerke zo’n 2.200 ton aan aardappelen per dag verwerkt. ‘Hier is de ruimte. Dat was een voorwaarde.’

Advertentie

Schermvullende weergave ©REUTERS

Advertentie

De illusie van een nabije toekomst zonder olie

Maandag start in Azerbeidzjan de COP29, de klimaattop waar de wereld afspreekt welke maatregelen nodig zijn om de opwarming onder 1,5 graad te houden. Afkicken van fossiele brandstoffen is daarvoor noodzakelijk. De realiteit is dat we nog jaren miljoenen vaten olie zullen verbruiken, schrijft energieredacteur Tobe Steel. Sterker nog: snel stoppen met olie en gas is economische waanzin. ‘Het aandeel fossiele bronnen in het globale energiesysteem bedraagt vandaag zowat 80 procent. Dat is nog altijd evenveel als de voorbije dertig jaar.’

Schermvullende weergave ©Patrick Post

Kunstdetective Arthur Brand: ‘Wie ‘De rechtvaardige rechters’ heeft: bel mij. Je naam blijft geheim’

In een café in Amsterdam ontbijten we met Arthur Brand. Hij is misschien wel de bekendste kunstdetective ter wereld. Hij vond een Picasso terug, een Van Gogh en een ring van Oscar Wilde. En nu moet hij achter een Warhol aan die bij een ramkraak in Noord-Brabant werd gestolen. ‘Hier zitten mensen achter die meer doen dan schilderijen stelen.’

Schermvullende weergave ©Antonin Weber / Hans Lucas

De rentree van de Franse keuken: ‘Je kan traditie maar laten voortbestaan als je ook innoveert’

Gault&Millau, de gastronomische gids die erom bekendstaat vernieuwers te fêteren, koos afgelopen week nadrukkelijk voor de sterren van de klassieke keuken: met veel vlees en saus, en geïnspireerd op de principes van de Franse iconen Escoffier en Robuchon. Uithangborden zijn Chef van het Jaar Glenn Verhasselt van Sir Kwinten, Karen Torosyan van Bozar (bekend om zijn beef Wellington) en Thijs Vervloet van Colette-De Vijvers (geroemd om in bloed gebonden haas). Weg met de schuimpjes, rebonjour aan het wild?

Advertentie

Schermvullende weergave ©Jonas Lampens

Het laatste stukje wildernis van Nederland staat op scheuren

Schiermonnikoog, dat kleine eiland in de Waddenzee met nauwelijks 900 inwoners, staat onder zware druk. Door de woeste getijden dreigt een deel van het eiland af te scheuren. Maar meer nog vreest de bevolking de komst van een nieuw gasboorplatform én de aanleg van onderzeese kabels om hernieuwbare energie aan land te brengen. Portret van Nederlands laatste stukje wildernis dat zich het slachtoffer voelt van andermans belangen.

Schermvullende weergave ©Yves Drieghe

Cohousing met een dakzwembad