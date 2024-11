Quirien Lemey (Decalia): 'Geen enkele fondsbeheerder wil zonder Nvidia richting eindejaar'

Als fondsbeheerder bij Decalia richt Quirien Lemey zijn pijlen eerder op innovatieve sectoren zoals de semiconductoren of cyberveiligheid. Maar een goede portie chips, kan zeker ook niet in de portefeuille ontbreken: 'Elke fondsbeheerder zou Nvidia in de portefeuille moeten hebben', aldus Lemey.

Amadeus IT Group was het eerste aandeel dat Lemey ooit aankocht, en al meteen in de technologiesector. 'De Spaanse multinational maakt software voor de reis- en toerismesector en hield ik jarenlang bij, tot de pandemie me dwong om te verkopen', zegt Lemey. Sinds dat eerste aandeel is de beleggerswaakvlam blijven branden.

Monolithic Power Systems is Lemey's jongste aanwinst in de portefeuille. De Amerikaanse beursgenoteerde producent van geïntegreerde stroomvoorziening voor chips gooit hoge ogen als alleenheerser in dat veld. Toch gelooft Lemey dat we momenteel niet in een 'stockpicking environment' verkeren: 'De grote mastodonten zoals Nvidia blijven doorwegen in de portefeuilles van fondsbeheerders. Smallcaps en midcaps moeten daarvoor de duimen leggen.'

Mercado Libre

De Zuid-Amerikaanse tegenhanger van Amazon, Mercado Libre, hees Lemey onlangs ook in de portefeuille: 'De markt is sceptisch voor alle investeringen die big tech op het vlak van artificiële intelligentie doet. Mercado Libre bezit geen cloudinfrastructuur maar wordt druk gefaciliteerd. Het aandeel heeft recent zwakte gekend, door de investeringen die het bedrijf deed, maar als je eenmaal de winnaar bent, zijn die investeringen er net om toekomstige groei te verzekeren. En dan moet je toeslaan als belegger', zegt Lemey.